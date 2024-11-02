Otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde otomobil ile otobüsün çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 23.10 sıralarında Muratlı-Aşağısevindikli yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Bilge Ç. idaresindeki otomobil ile Cevher B. yönetimindeki bir tekstil firmasına ait servis otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Bilge Ç. ile yan koltukta oturan bir yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildiler.

Emniyet ekipleri ise yol üzerinde trafik güvenliğini sağlayarak geçişi tek şeritten verdi.