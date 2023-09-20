Otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde navigasyona bakan sürücünün kullandığı otomobil, önünde seyir halinde olan servis minibüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde navigasyona bakan sürücünün kullandığı otomobil, önünde seyir halinde olan servis minibüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Çayırova Emek Mahallesi Fikri Altıokka Caddesi üzerinde meydana geldi. Navigasyana bakan B.B. idaresindeki 06 FK 4433 plakalı otomobil, önünde fren yapan 41 P 6021 plakalı servis minibüsünü fark etmeyerek arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü B.B. otomobilden kendi imkanları ile çıkarken, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Yaralı sürücü ambulans ile özel bir hastaneye sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.