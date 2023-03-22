Otomobil ile ticari araç çarpıştı, kaza anı kameraya yansıdı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Osman Yılmaz Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden S.E. idaresindeki 41 AFJ 622 plakalı otomobil ile 1203. Sokak’tan çıkan O.İ. hakimiyetindeki 16 AUG 254 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza anını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Her iki araçta bulunan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatanların, tedbir amaçlı ambulans tedavisinin ardından hastaneye götürülmelerine gerek görülmedi. Öte yandan, kaza anbean güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.