Otomobil kışla duvarına çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ Çorlu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kışla duvarına çarptı. Kazada 1 çocuk hafif yaralandı.

Otomobil kışla duvarına çarptı: 1 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Tekirdağ Çorlu’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kışla duvarına çarptı. Kazada 1 çocuk hafif yaralandı.

Kaza, Hatip Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Çorlu - Ergene yolu üzerinde (Çırak Bayırı) meydana geldi. Sağlık Mahallesi’nden Çorlu yönüne seyreden G.G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kışlayı çevreleyen bahçe duvarına çarptı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 1 çocuk hafif yaralandı. Kaza nedeniyle otomobilde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.