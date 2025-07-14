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- Otomobil kontrolden çıktı, önce direğe sonra evin koruma tellerine çarptı : 1 yaralı
Otomobil kontrolden çıktı, önce direğe sonra evin koruma tellerine çarptı : 1 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil direğe ve evin koruma tellerine çarptı sürücüsü yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil direğe ve evin koruma tellerine çarptı; sürücüsü yaralandı.
Kaza saat 16.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Cenon Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücü Yusufcan B.(19) yönetimindeki 16 P 8155 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun kenarındaki direğe çarptı. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.