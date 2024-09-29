Otomobil koyun sürüsüne daldı: Sürücü yaralandı, 11 koyun telef oldu

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde otomobilin koyun sürüsüne çarptığı kazada sürücü yaralandı, 11 koyun ise telef oldu.

Kaza, gece saatlerinde Çilekli Mahallesi Orman İşletme Şefliğine ait orman deposu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki E.Ç. kontrolündeki 52 ACG 756 otomobil yolda karşısına çıkan koyun sürüsüne çarptı. Meydana gelen kazada sürücü E.Ç. yaralanırken, 11 koyun ise telef oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Pamukova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sebebi ile bir süre trafiğe kapatılan yol, otomobilin ve telef olan koyunların kaldırılması ile tekrar normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.