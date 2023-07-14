Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı
Tekirdağ'da otomobilin motosiklete çarptığı kazada motosiklette bulunan iki kişi ağır yaralandı.
Tekirdağ’da otomobilin motosiklete çarptığı kazada motosiklette bulunan iki kişi ağır yaralandı.
Kaza, Saray ilçesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kırklareli’nin Vize ilçesi istikametinden Çerkezköy istikametine seyreden Belma Ç. idaresindeki 59 ADB 433 plakalı motosiklete, Çayla kavşağı üzerinde, iddiaya göre ışık ihlali sebebiyle Çayla istikametine seyreden Ahmet K. idaresindeki 59 RC 986 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada, çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 20 metre savrulurken, motosiklet sürücüsü Belma Ç. ve arkadaşı Gülzira İ. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.