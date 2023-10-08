Otomobil park halindeki araca çarptı: 2 yaralı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin park halindeki araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Hayrabolu caddesi Kavak Mahallesinde meydana geldi. Hayrabolu Caddesi istikametinde seyir halinde olan 34 AB 7239 plakalı otomobil Kavak Mahallesi Atatürk Ortaokulu önünde park halinde olan 39 AJ 948 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada 34 AB 7239 plakalı otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan isimleri öğrenilemeyen yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada isimleri öğrenilemeyen sürücü ve yolcu hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Uzunköprü Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin Kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.