Otomobil refüj başı yön tabelasına çarptı
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, duble yol girişi refüj başı yön tabelasına çarptı.
Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, duble yol girişi refüj başı yön tabelasına çarptı.
Edinilen bilgilere göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Ataköy istikametinden Pınarhisar Çevre Yolu girişine seyir halinde olan bir otomobil, yol ayrımı noktasında sürücüsünün duble yol girişini direksiyon fark edememesi sonucu yön tabelasına çarptı.
Kazada araçta bulunan kişiler yara almazken, ihbar üzerine olay yerine emniyet ekipleri ile ambulans sevk edildi. Trafik ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.