Otomobil refüje çıktı, kavşaktan dönerek yoluna devam etti

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde kavşağa girerek caddeye bağlanmak isteyen bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından refüje çıktı. Refüjden aracın geldiği yöne inen sürücünün, tekrar kavşağı dönerek yoluna devam etmesi dikkat çekti. İlginç kaza anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsü kavşağa girerek caddeye bağlanmak istedi. Bu esnada direksiyon kontrolünü kaybetmeden araç sürücüsü orta refüje çıktı. Ayağını gazdan çekmeyen sürücü, refüjden yeniden yola inerek geldiği caddeye doğru devam etti. Yaşanan ilginç anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobilin refüje çıktığı ardından yeniden caddeye döndüğü ve kaldırımda bulunan bir kişinin şaşkınlıkla olayı izlediği anlar yer aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.