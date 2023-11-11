Otomobil refüje uçtu: 3 yaralı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-Balıkesir Karayolu Mustafakemalpaşa ilçesi Kosova rampası yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki 06 HA 7362 plakalı otomobil, refüje uçarak ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü M.Ş., yolcu konumunda bulunan D.Ş., ve P.Ş. hafif yaralandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Susurluk İtfaiye grubundan yola çıkan ekip, araç içinde sıkışan D.Ş. ve P.Ş.’yi çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere kaldırılarak müşahede altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.