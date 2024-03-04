Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen göre, Salarlı köyünden Uzunköprü istikametine seyir halinde olan Mustafa G.’nin kullandıktan sonra 22 AAS 383 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu takla atarak şarampole uçtu.
Kazayı gören vatandaşlar 112’ye İhbar vermesi bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaza ile alakalı tahkikat başlatıldı.