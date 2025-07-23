Otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı
Tekirdağ Çorlu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkarak şarampole düştüğü kazada 1 kişi yaralandı.
Tekirdağ Çorlu’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkarak şarampole düştüğü kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Çorlu-Ergene Çevre Yolu üzerinde Hatip Mahallesi’nde meydana geldi. Marmaracık yönünden Süleymanpaşa istikametine seyreden E.D. (18) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalında bulunan beton menfeze çarptı. Kazada yaralanan sürücü E.D., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.