Otomobil takla attı, 3 polis emniyet kemeri sayesinde araçtan sağ çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan araç takla attı. Emniyet kemeri sayesinde 3 polis kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Otomobil takla attı, 3 polis emniyet kemeri sayesinde araçtan sağ çıktı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan araç takla attı. Emniyet kemeri sayesinde 3 polis kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Kemalettin Mahallesi Çorlu Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Ergene istikametine seyreden S.D. idaresindeki otomobil, sağanak yağışın devam ettiği saatlerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.

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Polis memuru S.D. ve araçta yolcu olarak bulunan 2 meslektaşı da, emniyet kemeri sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza yapan araçta maddi hasar meydana geldi.