Otomobil tıra çarptı, sürücü ağır yaralandı

Bursa'da seyir halindeki otomobilin sürücüsü kontrolünü kaybedince park halindeki tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücü ağır yaralandı.

Otomobil tıra çarptı, sürücü ağır yaralandı
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Bursa’da seyir halindeki otomobilin sürücüsü kontrolünü kaybedince park halindeki tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücü ağır yaralandı.

Merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi Emek mevkiinde otomobiliyle seyir halindeki sürücü, kontrolünü kaybedince park halindeki tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren otomobil sürücüsü ve arkadaşı yaralandı. Çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler yaralıyı çıkarırken, sağlık görevlileri de olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ambulans ile bölgedeki en yakın hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu, arkadaşının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.