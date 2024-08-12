Otomobil traktöre arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktöre arkadan vuran otomobilde bulunan 1 kişi kazada hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Otomobil traktöre arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktöre arkadan vuran otomobilde bulunan 1 kişi kazada hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dursunbey Kavacık yolunda meydana gelen kazada Dursunbey’e seyreden otomobil önünde bulunan traktöre arkadan çarptı. Kazada, Zekiye Kaya (66) hayatını kaybederken, Tolgahan Kaya (27) ile Rahmi Kaya (62) ve traktör sürücüsü Bekay Böcek yaralandı. Yaralılar Dursunbey Devlet Hastanesi’ne nakledildi.

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