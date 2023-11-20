Otomobil traktörle çarpıştı: 1 ağır yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil, tomruk yüklü traktörle çarpıştı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil, tomruk yüklü traktörle çarpıştı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Tuzla Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl’den Tuzla Mahallesine seyir halinde olan Osman S. (20) yönetimindeki 16 V 0128 plakalı otomobil, karşı yönden sürücü Dursun A. (45) yönetimindeki 16 KDU 26 plakalı tomruk yüklü traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sıkışan yaralı, ekiplerin yoğun uğraşı sonucu kurtarıldı. Osman S., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.