Otomobil tutkunu Başkentliler Autoshow 06'da bir araya geldi

Otomobil tutkunu Başkentliler; son model araçlar, moda teknolojilerini, moda endüstrisini ve önde gelen otomobil markalarını bir araya getiren Autoshow 06’da bir araya geldi.

Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen Autoshow 06’ya başkentliler yoğun ilgi gösterdi. Ankara Altınpark’ta gösterime giren klasik ve özel yapım araçlar kendilerine hayran bıraktı. 7’den 70’e pek çok insanın hayali olan çeşitli araçları deneyimleme şansı bulan katılımcılar, birbirinden çarpıcı modeller, gelişmiş güvenlik özellikleri ve sürücü destek sistemlerini keşfetti.

Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü başkanı Fatih Çetin güncel arabadan klasik arabalara kadar her türlü aracın fuarda gösterimde olduğuna dikkati çekerek, “Klasik otomobil bölümü bize ait. 35 tane klasik otomobil getirdik. Birbirinden farklı koleksiyon değeri olan araçlarımız var. 1952 modelden 76 modele kadar araç sergiliyoruz burada. Bu hobi sevdam babamdan kalma bir şey. Çünkü babamın 1956 model Chevrolet’i vardı. Çocukluğumuz onun içinde geçti. Dolayısıyla artarak bu heves bize geçti. 2010 yılında klasik otomobil kulübünü kurdum. Halen de başkanlığını devam ettiriyorum. Klasik otomobili seviyorum bana heyecan veriyor. Hobim, aynı zamanda işim haline de geldi. Bunların alım satımını yapıyorum. Garajımda var bunla alakalı. Burada 76 model Transantımız var. Chevroletlerimiz var Camora’larımız var. Kendimize ait arabaları da getirdik. Bu arabaları artık günümüzde trafikte görme şansına sahip değiller. Fuarlarda, şovlarda getirip çıkartabiliyoruz ancak. Buraya gelsinler. Rengarek çiçek bahçesi gibi burası” diye konuştu.

“Araba gerçekten büyük sorumluluk”

Fuara katılan Murat Aykaş ise eski klasik arabaları sevdiği için fuarı gezmeye geldiğini belirterek “İlk gün ilk saat olduğu halde heyecanla hemen koştum geldim buraya. Çocukluğumda hatırladığım hep bu arabalar vardı. Yeniye çok adapte olamadım. Eski ilgilimi daha çok çekiyor. Bir Corvette’im olsun isterdim. Olmadı ama nasip. Keşke alabilsek sahip olabilsek ama sadece arabayı almak da yetmiyor; onu muhafaza edebilmek, onu bu hale taşıyabilmek de önemli. Onu yapabilir miydim bilmiyorum. Araba gerçekten büyük sorumluluk” ifadelerini kullandı.

“Chevrolet’in hastasıyım”

Klasik araba hastası olduğunu belirten Halim Kılıç ise “Bugüne kadar 69 tane araca bindim. 16 tane klasik araca bindim. 1960 model Capri’den başladım. Ford’un birçok aracına bindim. Arkamda duran 62 model otomobilin hastasıyım. Bugüne kadar klasik araba alamadım. Birçok da pazarlığını yapmış olmama rağmen nasip olmadı. En çok 59 model Chevrolet’in hastasıyım ama şu an burada göremedim. Çocukluktan gelen bir hikayesi var klasik araba sevdamda. 1974’lü yıllarda ağabeyimin yanında çalışırken sanayide 1950 model Chevrolet’ten 1976 model Chevrolet’e kadar hepsini tanırım. Hepsini çok iyi bilirim. O yüzden bana bir hastalık başladı çocuklukta. Bir türlü kısmet olmadı. Hastasıyım ama alamadım haliyle. Kısmet olursa alırım inşallah” dedi.

Fuarda güvenli sürüş eğitimleri veren Çelebi Deli ise yerli ve milli imkanlarla üretilen Togg’un güvenlik donanımlarını şöyle anlattı:

“Araca girer girmez özellikle direklerin ve kapıların etrafındaki hafızalı metal dediğimiz yapının, donanımın, kafesin çok sağlam olduğunu, aracın sağlam bir görünümle beraber teknik olarak da başarılı olduğunu hissetim. Kapılar kilitlendiğinde bu işe yarar yani Togg kullanıcıları otomobile bindi, kapıyı kapattı, aracı çalıştırıp yola çıkmasınlar. Emniyet kemerini bağlasınlar, aynalarını ayarlasınlar ama en önemlisi kapıları kilitlesinler. Bu araçta yapılacak bir kazada sürücünün hayatta kalma şansı yok yüksek. Eğer kapı açılırsa buna karşı yapılacak bir şey yok. Kapılar kilitliyse, tavan çökmemişse, sürücü sıkışmamışsa hayatta kalabilir

Togg’a yoğun ilgi

Fuarı ve Togg’u beğendiğini dile getiren Muhammed Talha Sünter ise “Böyle nadir arabaları görebilmek çok güzel. İlk defa canlı olarak Togg’u gördüm. Togg beklentimin üstünde. İnternette gördüğümde düşük bir araba olduğunu düşünmüştüm ama gerçekte görünce daha farklı olduğunu fark ettim. Boya işçiliği çok güzel özellikle. İçi çok güzel duruyor. Dışarıdan geniş görünüyor, bir tık dar ama daha konforlu görünüyor. Ekranlarda güzel duruyor. Sürüş deneyiminde daha güzel duruyordur eminim. Heyecanlı hissettim” şeklinde konuştu.