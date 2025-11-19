Otomobil yoldan çıkarak bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin yoldan çıkarak bariyerlere çarpması sonucunda 2 kişi yaralandı.
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin yoldan çıkarak bariyerlere çarpması sonucunda 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza dün gece Bozüyük çevre yolunda meydana geldi. Eskişehir istikametine gitmekte olan S.T. idaresindeki 26 ANM 105 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucunda yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan G.T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.