Otomobil yoldan çıktı, 1 yaralı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolunda meydana geldi. Eskişehir’den Bozüyük istikametine seyir halinde olan İ.E. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucunda yoldan çıkarak yağmur suyu kanalına düştü. Kazanın etlisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken araç sürücüsü de hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.