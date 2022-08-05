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Otomobil yüklü tırlar bir aydır gümrükte bekletiliyor
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Otomobil yüklü tırlar bir aydır gümrükte bekletiliyor

Yurt dışından gelen ve otomobil yüklü olan tırlar, Muratbey Gümrük Müdürlüğüne bağlı bir antrepoda bir aydır bekletiliyor. İşlemleri yapılmayan tır şoförleri bir aydır yüklerini indirmek için onay bekliyor.

Otomobil yüklü tırlar bir aydır gümrükte bekletiliyor
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Yurt dışından Türkiye’ye otomobil taşıyan 8 tır, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü tarafından burada yer yok denilerek Muratbey Gümrük Müdürlüğüne sevk edildi. Ancak Muratbey Gümrük Müdürlüğüne bağlı bir antrepoya gelen tırlar, bir aydır yüklerini indirmek için onay bekliyor. Yüklerini indiremeyen tır şoförleri, bir aydır tırlarının içerisinde yaşıyor. Muratbey Gümrük Müdürlüğü tarafından herhangi bir açıklama yapılmadığını iddia eden şoförler, araçların içerisinde yaşadıklarını, duş dahi alamayarak mağdur edildiklerini ifade ederek yetkililerden yardım talep etti.

“Bizi burada mağdur ediyorlar, ne yapacağız hiçbir şey bilmiyoruz”

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Mağdur olan tır şoförlerinden Ahmet Kara, “Ben bir hafta önce buraya geldim. Bir ay önce gelen tırlar yüklerinin indirilmemesinden dolayı yatıyor. Benden önce başka şoför vardı bir hafta önce ben onu değiştirdim, bir haftadır ben de burada kalıyorum. Yükümüzün neden boşaltılmadığını bilmiyoruz. Burada gerçekten mağdur oluyoruz, aldığımız parayı da burada yiyoruz, ne duş ala biliyoruz ne de başka bir şey yapabiliyoruz. Kimse de bir bilgi vermiyor, yükümüzü ne zaman indireceğiz ne yapacağız hiçbir şey bilmiyoruz. Gerçekten mağdur ediyorlar bizi burada. Tırların içerisinde özel araçlar var. Daha önce böyle bir mağduriyet yaşamamıştık, daha önce gittiğimiz yerlerde bilgilendirme yapılıyordu ama burada sorun ne olduğunu bile bilmiyoruz. Yetkililerden ricamız bu konuyla ilgilenilmesini ve yükümüzün biran önce indirilip bizi bu sıkıntılardan kurtarmalarını istiyoruz” diye konuştu.

“Bir aydır hiçbir açıklama yapılmadı hiçbir bilgi veren yok bekliyoruz”

Başka bir tır sürücüsü olan Ali Kemancı ise “Bir aydır burada bekliyoruz, mağdur durumdayız, burada ne banyo yapabileceğimiz bir yer var ne yemek yiyebileceğimiz bir lokanta var. Burada perişan olduk. Tırların içerisinde lüks araçlar var, bir aydır hiçbir açıklama yapılmadı. Hiçbir bilgi veren yok bekliyoruz. İlk Yeşilköy Gümrük Müdürlüğüne geldik bir hafta orada bekledik ama orda yükümüz indirilmedi. Oradan başka antrepolara yönlendirdi. Bizleri iki haftadır da burada bekliyoruz” dedi.

İHA
Editör

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