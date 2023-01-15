Otomobilden laptop çalan hırsızlar kamerada

Beşiktaş ve Şişli’de park halindeki araçların camını kırıp içerisinde laptop ve cep telefonlarını alıp kaçan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Beşiktaş’ta geçtiğimiz hafta Ö.D.’ye ait ticari aracın camını kıran hırsızlar aracın içindeki laptopu alıp kaçtı. Durumu fark eden Ö.D hemen polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda incelenen kamera görüntüleri doğrultusunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Kısa süre sonra gözaltına alınan M.A. ve B.A.’nın Şişli’de de rçların camlarını kırarak lap top ve cep telefonlarını çaldığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tüm dosyalarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.