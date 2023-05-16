Otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde önünde seyreden otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 Karayolu Ankara istikameti Darıca sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. idaresindeki 26 DS 117 plakalı Yamaha marka motosiklet, sürücünün bir an dikkatini kaybetmesiyle önünde seyreden M.A. hakimiyetindeki 41 AIP 171 plakalı Peugeot marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet ve sürücüsü E.Ç. savruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalesi yapılan sürücü E.Ç., Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle yolun bir şeridi kontrollü olarak trafiğe kapandı. Polis ekipleri, yeni bir kazanın yaşanmaması için kontrollü geçişleri sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.