Otomobile ateş açıldı: 1 tutuklama

Tekirdağ Çorlu'da seyir halindeyken motosikletten otomobile ateş açan saldırgan Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Otomobile ateş açıldı: 1 tutuklama
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ Çorlu’da seyir halindeyken motosikletten otomobile ateş açan saldırgan Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cemaliye Mahallesi Saray Caddesi üzerinde H.C.’nin (21) kullandığı otomobile, kendisini takip eden bir motosikletten ateş açıldı. Olayda yaralanma olmazken, 1 adet merminin isabet ettiği otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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Aralarında kavga çıkmış

Olayın ardından ivedilikle geniş kapsamlı çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları incelemeye aldı. Yapılan araştırma sonucu olayın şüphelisinin H.G. (18) olduğu belirlenirken, yakın zamanda şahıslar arasında kavga olduğu ve olayın da bu sebeple yaşandığı değerlendirildi.

Asayiş Büro ekiplerinin çalışması sonrası olayda kullandığı 1 adet ruhsatsız tabancayla yakalanan H.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.