Otomobile çarpan bisikletli çocuk yaralandı, kaza anı kamerada

Kırklareli’de ara sokaktan hızla caddeye çıkan bisikletli çocuk, seyir halindeki otomobile yandan çarparak yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kırklareli merkez Paşaçeşme Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan kontrolsüz şekilde çıkan bisikletli çocuk, o sırada caddede seyir halinde olan otomobile yandan çarptı. Kazanın etkisiyle araç sürücüsü kadın, fenalaşıp şoka girerken bisikletli çocuk ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralı çocuk ve fenalaşan kadın sürücü, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Sürücünün durumunun iyi olduğu, yaralanan çocuğun ise müşahede altına altında tutulduğu öğrenildi.