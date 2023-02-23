Otomobili çekiciye yükleyip çaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir otomobil çekiciye konularak çalındı. İhbar üzerine soruşturma başlatan jandarma zanlıyı da otomobili de bulmayı başardı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığına başvuran *E.Y. isimli şahıs 20 Şubat 2023 tarihinde Yeniceköy Mahallesindeki bir mobilya işletmesinin önünde park halinde bulunan akrabasına ait aracın çalındığını bildirdi. Jandarma ekipleri yaptığı araştırma sonrası E.A. isimli şahıs üzerine kayıtlı aracın, F.D. isimli şahıs tarafından çekiciye yüklenmek suretiyle çalındığı tespit etti.

Olayla ilgili savcılıktan alınan talimat çerçevesinde F.D. isimli şahıs gözaltına alınırken, sevk edildiği savcılıkça adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan detaylı çalışma sonucunda; aracın İstanbul İlinde olduğu tespit edilirken, araç 22 Şubat 2023 tarihinde İstanbul İlinden getirtilerek İnegöl Cumhuriyet Savcısının talimatıyla araç sahibinin akrabasına hasarsız bir şekilde teslim edildi.