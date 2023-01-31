Otomobilin çarptığı 16 yaşındaki çocuktan acı haber

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-140 karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması neticesinde ağır yaralanan 16 yaşındaki çocuk 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 28 Ocak Cumartesi günü D-140 karayolu Kuzuluk mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında duran tırdan malzeme aldığı öğrenilen ve yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki Mehmet Oğuz Demiralay’a, Y.A. idaresindeki 54 YA 320 plakalı otomobil çarpmıştı. Kaza sonrası panikleyen tır sürücüsü de araçtan inerek yaralanan çocuğa yardıma koştu. Bu esnada tır da hareketlenerek şarampole uçtu. Ağır yaralanan Demiralay, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuk buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 16 yaşındaki çocuk burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.