Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
Bursa'nın Gemlik ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Bursa’nın Gemlik ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi’nde Soner E.’nin kullandığı otomobil, bisiklet sürücüsü Ali Kurt’a çarptı. Kazada ağır yaralanan bisikletli tedavi gördüğü Gemlik Devlet Hastanesine hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.