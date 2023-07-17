Otomobilin çarptığı hayvan telef oldu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobil, aniden yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Kaza sonucu araçta maddi hasar meydana gelirken, hayvan ise telef oldu.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobil, aniden yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Kaza sonucu araçta maddi hasar meydana gelirken, hayvan ise telef oldu.
Kaza, gece 03.00 sıralarında İnegöl Ahmet Türkel Çevre Yolu’nda meydana geldi. Çevre yolunda seyreden Celal T. yönetimindeki otomobil, aniden yolan çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Kaza sonucu araçta maddi hasar meydana gelirken, büyükbaş hayvan yaralandı. Kazadan 2 saat sonra ise hayvan telef oldu.
Polis, hayvanın sahibini arıyor.