Otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin çarptığı 69 yaşındaki Hüner Koyuncu hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hüner Koyuncu Orhangazi'de bulunan Tuğçe Eczanesi sahibi Tuğçe Yıldız'ın annesiydi.

Otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde otomobilin çarptığı 69 yaşındaki Hüner Koyuncu hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hüner Koyuncu Orhangazi’de bulunan Tuğçe Eczanesi sahibi Tuğçe Yıldız’ın annesiydi.

Öğle saatlerinde bir otomobilin çarptığı Hüner Koyuncu ağır yaralı olarak kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

MDK
MDK
MDK
MDK

Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı