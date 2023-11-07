Otomobilin çarptığı karaca sağlığına kavuştu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobilin çarpması neticesinde yaralanan karaca, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Otomobilin çarptığı karaca sağlığına kavuştu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde otomobilin çarpması neticesinde yaralanan karaca, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre, Kandıra ilçesinde bir otomobil karacaya çarpıp kaçtı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan karacanın çenesi kırılırken, vücudunun çeşitli bölgelerinde yara oluştu. Yaralı halde bulunan karaca, Kartepe ilçesindeki Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilerek tedavi altına alındı. 1 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuşan karaca, Ormanya Yaban Yaşam Alanı’ndaki türlerinin olduğu alana salındı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman