Otomobilin çarptığı kişi metrelerce savrularak hayatını kaybetti

Başkentte bir yayaya karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarptı. Feci kazada metrelerce savrulan adam hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı bölgede bu ayki kazalarda oyuncu ve manken Özge Ulusoy’un babası Haydar Ulusoy ile 15 yaşındaki Tuğçe Cırık hayatını kaybetmişti.

Olay akşam saat 18.15 sıralarında Çankaya ilçesi Yıldızevler Mahallesi Turan Güneş Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cumhur Salan’a (40) karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada süratle seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen otomobil çarptı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Salan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tarım ve Orman Bakanlığında çalıştığı öğrenilen Salan’ın cenazesi memleketi Denizli’ye gönderildi. Kazaya karışan aracın sürücüsü ise gözaltına alındı. Kaza anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Aynı noktada bir ay içerisindeki üçüncü ölümlü kaza

Turan Güneş bulvarında daha önce meydana gelen kazalarda oyuncu ve manken Özge Ulusoy’un babası Haydar Ulusoy 4 Aralık’ta, 15 yaşındaki Tuğçe Cırık ise 8 Aralık’ta hayatını kaybetmişti.

“Karşıdan karşıya geçerken yanımdaydı”

Kazanın tanıklarından Hüseyin Koç, “Dün akşam iş çıkışında arkadaşla orta refüje kadar geldik. Arkadaş yola çıktığında araç da süratle geliyordu, ikinci adımında vurdu. Metrelerce sürüklendi. Acilen sağlık ekiplerini aradık ama hayatını kaybetmişti sanırım. Buraya bir önlem alınmasını istiyoruz. Çok fazla kaza meydana geliyor. Karşıdan karşıya geçerken yanımdaydı. Çarpmanın etkisiyle oldukça havalandı. Ben öldüğünü tahmin ettim. Hareket etmiyordu. Nefes almıyordu. Yüzünde yara izleri vardı sürüklendiği için. Biz güvenlik önlemleri aldık kazadan sonra. Sağlık ekipleri de geldi kısa süre içerisinde, sonra da vefat ettiğini öğrendik. Buraya ışık konulmasını istiyoruz. İnsanlar çok dikkatsiz, sürücüler çok süratli. Buraya bir hız sınırı ayarı gelmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.