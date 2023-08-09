Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı
Bursa'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Bursa’da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Mudanya Bursa yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudanya’dan Bursa istikametine gitmekte olan 16 NSJ 35 plakalı araç, trafik lambalarına yaklaşırken önünde bulunan A.A. (72) idaresindeki 16 AAV 434 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan A.A., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.