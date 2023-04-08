Otomobilin çarptığı motosikletli kurye havaya fırladı

Bursa'da otomobille çarpışan motosikletteki kurye havaya fırladı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Otomobilin çarptığı motosikletli kurye havaya fırladı
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sina pırlanta
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Bursa’da otomobille çarpışan motosikletteki kurye havaya fırladı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir motosiklet ile otomobil dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Kaza sonrası havaya uçan motosikletteki kurye hafif yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.