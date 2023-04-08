Otomobilin çarptığı motosikletli kurye havaya fırladı
Bursa'da otomobille çarpışan motosikletteki kurye havaya fırladı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bursa’da otomobille çarpışan motosikletteki kurye havaya fırladı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir motosiklet ile otomobil dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Kaza sonrası havaya uçan motosikletteki kurye hafif yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.