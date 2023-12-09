Otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

Otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İnegöl’ün Baykoca Mahallesi’nde Gündoğan Sokak ile Çamlıca Sokak kesişiminde bulunan kavşakta meydana geldi. Furkan Ş. (24) idaresindeki 16 UA 840 plakalı otomobil yoldan karşıya geçmek isteyen Kazım A.’ya (80) çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan yaşlı adamı olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Beyin kanaması tespit edilen adam, ambulans ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.