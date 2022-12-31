Otomobilin çarptığı yaya hastanelik oldu

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Muratlı-Tekirdağ karayolu 3. km üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Efe N. idaresindeki 59 ACN 864 plakalı araç, yolun ortasından yürüyen Metin T. (55) adlı alkollü olduğu değerlendirilen şahsa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Metin T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılırken, yaralı şahıs ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, trafik ekipleri aşırı sisten ötürü sürücüleri dikkatli olmaları hususunda önemle uyardı.