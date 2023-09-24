Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde Ahmet Karakaş’a yolda giderken bir otomobil çarptı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Karakaş’ın hayatını kaybettiğini belirlerdi. Karakaş’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.