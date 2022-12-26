Otomobilin çarptığı yaya metrelerce sürüklendi, olay yerinden kaçan sürücü 1 saat sonra teslim oldu

Bursa’da cadde üzerinde aşırı hızla ilerleyen otomobil sürücüsü yol kenarındaki yayaya çarparak metrelerce yerde sürükledi. Çarptığı kişiyi ağır yaralayan sürücü olay yerinden kaçsa da 1 saat sonra karakola gelerek polis ekiplerine teslim oldu.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesine bağlı Hacıseyfettin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İncirli Caddesi üzerinde 16 E 5740 plakalı aracıyla süratli bir şekilde ilerleyen sürücü, tramvay yolundaki Semih Örken’e (32) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Örken, metrelerce yerde sürüklendi. Kimliği henüz öğrenilmeyen sürücü ise yaralıya yardım etmek yerine, gaza basarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içindeki Örken’i gören vatandaşlar, yaralının yardımını koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, Örken’e olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemi alırken, otomobil sürücüsünü tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Kazayı gören bazı vatandaşlar, “Adamı resmen çiğnedi. Madem kazaya karışıyorsun neden adamı ölüme terk ediyorsun” diye sürücüye tepki gösterdi.

Yaklaşık 1 saat sonra gelen bir kişi otomobilin kendisini sürdüğünü iddia ederek, Emirsultan Polis Karakoluna teslim oldu. Öte yandan, polis ekiplerinin kaza ile ilgili başlattığı tahkikat devam ederken, hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.