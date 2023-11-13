Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Çayırova ilçesi Muammer Aksoy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Yaya yaralanırken, çevredeki vatandaşlar yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.