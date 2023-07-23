Otomobilin kalbi Orhangazi'de attı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi Belediyesi, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ile Bursa Motor Sporları Yardımlaşma Derneği işbirliğiyle düzenlenen Orhangazi Otomobil Festivali, otomobil tutkunlarına unutamayacakları bir hafta sonu yaşattı.

Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirirken, düzenlendiği sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle kentin sosyal yaşamına da değer katan Büyükşehir Belediyesi, renkli bir etkinliğe daha imza attı. Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi Belediyesi, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ile Bursa Motor Sporları Yardımlaşma Derneği işbirliğiyle düzenlenen Otomobil Festivali, Türkiye’nin dört bir yanından otomobil tutkunlarını Orhangazi’de buluşturdu. Orhangazi Belediye binası önünde yapılan festival açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve otomobil tutkunları katıldı.

Heyecan dolu atmosfer

Festivalin açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu büyüleyici etkinlikte, otomobil tutkunlarının bir araya gelmesiyle birlikte, heyecan dolu bir atmosferin içine girdiklerini söyledi. Yerli ve millî TOGG’un yanı sıra, her marka ve modelden araçları bir araya getirerek, otomobil tutkunlarının kalplerini heyecanla doldurduklarını kaydeden Başkan Aktaş, “Otomobil sergisi, halk oyunları gösterileri, konserler, araç güzellik yarışmaları, desibel yarışması gibi etkinlikler gerçekleştirilecek. Festivale 450 civarı araç kaydı yapılmış. Bu gerçekten ilginin ne kadar yüksel olduğunu gösteriyor. Orhangazi ilçemizin tanıtımına da önemli katkı sağlayacak bu etkinlikte emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum” dedi.

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın da geçtiğimiz yıl yine Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle karavan festivali yaptıklarını hatırlatarak, “Büyükşehir Belediyemizin ilçemize ilgisi desteği artarak devam ediyor” diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da, “Bu güzel organizasyonu düzenleyen Bursa Büyükşehir Belediyemiz, Orhangazi Belediyemiz ile Bursa Kültür ve Turizm Tanıtım Birliği ve Bursa Motor Sporları Yardımlaşma Derneği’ne teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından kendi alanında bir klasik olan Murat 124 marka otomobilin direksiyonuna geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yanına oturan Ayhan Salman ile birlikte kortejle festival alanına hareket etti. Orhangazi Çamlık Mesire Alanı’nda gerçekleşen festivalde otomobil tutkunları gönüllerince bir hafta sonu geçirmenin mutluluğunu yaşadı.