Otomobilin motoruna giren yavru kedi için seferber oldular

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde otomobilin motor kısmında giren yavru kedi ekipleri seferber etti. Yavru kedi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Akyazı ilçesi Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Ada Caddesi üzerinde otomobili ile seyir halinde olan Süleyman Dere yolda gördüğü yavru kediyi ezmemek için durdu. Bu esnada bir vatandaş yolun ortasında duran yavru kediyi almak istedi. Ürkerek hareketlenen kedi, Süleyman Dere kontrolündeki 34 FJD 826 plakalı Citröen marka otomobilin motor kısmına girdi. Otomobilini yolun kenarına çeken Dere ve çevredeki vatandaşlar bir süre yavru kediyi motordan çıkartmak için çabaladı ancak başarılı olamadı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yavru kedi bulunduğu yerden kurtarıldı.

Otomobil sürücüsü Süleyman Dere, “Yolda kediyi gördüm ve ezmemek için frene basarak durdum. Yolda bir arkadaş vardı kediyi almak için yanına gitti ama o esnada kedi korkarak hareketlendi ve aracın motor kısmına girdi. Aracı yol kenarına çektim. Çıkarabilmek için biraz uğraştık ama başarılı olamadık. Daha sonrasında durumu itfaiye ekiplerine bildirdik. Onlarda bölgeye gelerek yavru kediyi kurtardılar sağ olsunlar” dedi.