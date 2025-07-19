Otomobilin park halindeki motosiklete çarptığı kaza kamerada

Ankara'da hafif ticari otomobil, geriye doğru geldiği sırada park halindeki motosiklete çarptı. Kaza anı bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobilin park halindeki motosiklete çarptığı kaza kamerada
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-

Ankara’da hafif ticari otomobil, geriye doğru geldiği sırada park halindeki motosiklete çarptı. Kaza anı bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 18 Temmuz günü Sincan ilçesi Plevne Mahallesi Pazar Caddesi’nde meydana geldi. Hafif ticari aracın sürücüsü, aracını park etmek için geriye doğru geldiği sırada park halindeki motosiklete çarptı. Kaza anı bir işletmenin güvenlik kamerasına yansırken, devrilen motosiklette hasar meydana geldi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb