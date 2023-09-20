Otomobilin sulama kanalına uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Edirne'de otomobilin sulama kanalına uçma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Otomobilin sulama kanalına uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı
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Edirne’de otomobilin sulama kanalına uçma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı Beldesi’nde Burak Görmen’in kullandığı otomobil, sulama kanalına uçtu. Olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.

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Çakmak Yapı

Araç sürücüsü Burak Görmen ve arkadaşı Ahmet Karacan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Meriç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hurdaya dönen araç, çekici yardımıyla sulama kanalından çıkarıldı.

Otomobilin sulama kanalına uçma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.