Otomobiline bindiği esnada bacağına kurşun isabet etti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde çay ocağından çıkan yaşlı adam, otomobiline bindiği esnada nereden geldiği bilinmeyen bir kurşunla bacağından yaralandı.

Olay, Gölcük ilçesi Halıdere Mahallesi D- 130 karayolu üzerinde bulunan çay ocağının yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çay ocağından çıkan M.E. (68), 41 N 0279 plakalı otomobiline bindiği esnada, nereden geldiği bilinmeyen bir kurşunla sol bacağından yaralandı. Acı içinde yere yığılan M.E., çay ocağındaki vatandaşlara seslenerek yardım istedi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan M.E., ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine götürüldü.

Yorgun merminin ihtimali üzerine durulurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.