Otomobilini ateşe verdi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iddiaya göre bir sürücü otomobilini ateşe verdi. Otomobil cayır cayır yanarken, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Otomobilini ateşe verdi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde iddiaya göre bir sürücü otomobilini ateşe verdi. Otomobil cayır cayır yanarken, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

İddiaya göre, Çayırova ilçesi Yenimahalle Gaziler Caddesi’nde ismi öğrenilemeyen bir sürücü, bilinmeyen bir nedenle kendi aracını ateşe verdi. Otomobil cayır cayır yanarken siyah duman gökyüzünü kapladı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobili söndürdü.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.