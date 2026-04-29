Otomobilini tamire götürdüğü tamircide vuruldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde oto tamircisine düzenlenen silahlı saldırıda tamir için aracını getiren 1 kişi yaralandı.

Olay saat 13.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi 22. Metal Sokakta faaliyet gösteren bir işyerinde meydana geldi. İş yerine motosikletle gelen henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 şahıs, iş yerine otobüsünü tamir için getiren hasım oldukları öğrenilen Ahmet D.(51)’ye tüfekle defalarca ateş ettiler.

Saldırı sırasında araç sahibi Ahmet D.(51) bacaklarına isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içinde kalarak yere yığıldı. Şüpheliler geldikleri motosiklet ile kaçtılar. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis kaçan şüphelileri arıyor.