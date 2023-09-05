Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Gebze Teknik Üniversitesi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan 22 yaşındaki Enes Atalardin, otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Atalardin, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Enes Atalardin, bugün öğle namazını müteakip İbrikdere Selimiye Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası İbrikdere Mezarlığında toprağa verildi.