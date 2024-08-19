Otomobille çarpışan motosikletin 21 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin 21 yaşındaki sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Otomobille çarpışan motosikletin 21 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin 21 yaşındaki sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Kırkpınar Soğuksu Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E. (54) kontrolündeki 34 RA 5247 plakalı otomobil ile İsa Erdem (21) kontrolündeki 54 AIR 132 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, kaldırıldığı Sapanca Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

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Acı haberi duyan gencin yakınları hastaneye akın etti. Otomobil sürücüsü S.E.’nin gözaltına alındığı öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.