Otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ Çorlu’da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Silahtarağa Mahallesi Fatih Caddesi üzeri (Çerkezköy yolu) Birpa yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Çerkezköy istikametine seyreden B.C.’nin kullandığı 59 AHP 890 plakalı motosiklet ile aynı yönde seyreden H.G. idaresindeki 59 YV 444 plakalı otomobil çarpıştı.

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Kaza sonrası ağır yaralanan motosiklet sürücüsü B.C. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.