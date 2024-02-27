Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ Çorlu’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Çobançeşme Mahallesi Cenk Sokak yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 39 SA 288 plakalı otomobil ile Y.D.’nin kullandığı 59 AIC 369 plakalı motosiklet çarpıştı.

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Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü Y.D. yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.