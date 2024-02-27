Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı
Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Tekirdağ Çorlu’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Çobançeşme Mahallesi Cenk Sokak yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 39 SA 288 plakalı otomobil ile Y.D.’nin kullandığı 59 AIC 369 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü Y.D. yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.